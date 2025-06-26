ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий «Центра»

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Маяк, Московское, Муравка и Удачное Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 американского производства», — говорится в сводке министерства.