ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка в Харьковской области, а также Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.