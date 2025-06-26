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ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка в Харьковской области, а также Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.