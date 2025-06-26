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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики.