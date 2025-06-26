Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

«Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего», — говорится в сводке министерства.