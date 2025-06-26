Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.