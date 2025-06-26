Беглов сообщил о приеме заявок на программу обучения участников СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем ТГ-канале познакомил подписчиков с заместителем командира части Росгвардии в отставке Вадимом Васильевым.
Мужчина стал участником программы «Время героев Санкт-Петербурга». Он вышел на пенсию после 21 года службы и вскоре отправился добровольцем на СВО.
Васильев также занимался патриотическим воспитанием молодежи. Отмечается, что в данный момент ветеран хочет применить свои знания в проектах, направленных на сохранение исторической памяти.
Беглов добавил, что «Время героев Санкт-Петербурга» дает своим участникам новые возможности и инструменты, чтобы развиваться и приносить пользу. «Ждем наших героев на втором потоке обучения. Прием заявок открыт до 30 июня» — подчеркнул губернатор.