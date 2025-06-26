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В Челябинской области больше участников СВО смогут рассчитывать на поддержку властей

В Челябинской области больше участников СВО смогут рассчитывать на поддержку властей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 26 июня, депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о внесении изменений в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

«Первое. Предлагаемые изменения для получения единовременной выплаты снимают требование о наличии российского гражданства для тех, кто заключает контракт для прохождения службы с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ», — прокомментировали в пресс-службе.

Также принятые изменения расширяют круг тех, кто имеет право на единовременную выплату. Теперь выплату смогут получить те военнослужащие, кто заключил контракт, начиная с 1 января 2024 года, а не с 1 декабря 2024 года, как было ранее.

Напомним, в настоящее время законом предусмотрены единовременные выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации или призыву и заключившим контракт во время ее прохождения. В любом случае речь идет про контракт с Минобороны РФ, который был действителен с 1 декабря (теперь уже с 1 января) 2024 года по 31 декабря 2025 года. Также информация об этих военнослужащих должна быть предоставлена комиссариатом Челябинской области или пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска.