В Челябинской области больше участников СВО смогут рассчитывать на поддержку властей

Напомним, в настоящее время законом предусмотрены единовременные выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации или призыву и заключившим контракт во время ее прохождения. В любом случае речь идет про контракт с Минобороны РФ, который был действителен с 1 декабря (теперь уже с 1 января) 2024 года по 31 декабря 2025 года. Также информация об этих военнослужащих должна быть предоставлена комиссариатом Челябинской области или пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска.