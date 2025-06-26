В Брянске после атаки украинских БПЛА ранены три человека

Пострадавшие доставлены в больницы, им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше