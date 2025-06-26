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В Брянске после атаки украинских БПЛА ранены три человека

БРЯНСК, 26 июня. /ТАСС/. Трое мирных жителей, в том числе ребенок, ранены в результате атаки украинских беспилотников на Брянск.

Пострадавшие доставлены в больницы, им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

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