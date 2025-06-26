Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в ДНР

«Так же, как и в других населенных пунктах, там убивали и расстреливали русскоязычных граждан. Хочу специально отметить, что Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины ведет себя на территориях, где живут русскоязычные граждане, абсолютно так же, как оккупационные власти фашистской Германии. То есть они не считают русских, русскоязычных людей, считают просто их людьми второго сорта, считают их врагами. И исходя из этого, так же, как и когда-то фашисты, к ним относятся», — добавил Григорьев.