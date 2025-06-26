ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Новосергеевка, бойцы «Восточной группировки» вытеснили врага из поселка Шевченко.
«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск.
Потери ВСУ за сутки превысили 185 военнослужащих. Также ликвидированы боевая бронированная машина, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, станция РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и сел Карповка и Зеленая Долина в ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 545 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник лишился более 545 боевиков, шести боевых бронированных машин, 12 пикапов и четырех орудий полевой артиллерии.
«Восток» атакует противника в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Камышеваха, Воскресенка ДНР и Сладкое Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области.
Противник потерял до 75 боевиков, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по радиолокационным станциям ПВО, цехам производства, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили 205 БПЛА самолетного типа.