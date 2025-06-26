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В Новороссийске разоблачили женщину, шпионившую за кораблями ЧФ для Украины

В Новороссийске задержали женщину по подозрению в передаче Киеву данных о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. По информации Центра общественных связей ФСБ России, подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и самостоятельно вышла на связь с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины.

Источник: соцсети

В рамках полученного задания женщина собрала и через мессенджер Telegram передала куратору сведения о дислокации российских военных кораблей и объектах противовоздушной обороны. Благодаря своевременно принятым контрмерам, отмечают в ФСБ, ущерб военной технике и личному составу Вооруженных сил РФ предотвращен.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственной измене, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Женщина арестована и находится под стражей. При задержании она признала свою вину, заявив при этом, что не видела ничего страшного в своих действиях.