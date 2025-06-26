В Новороссийске разоблачили женщину, шпионившую за кораблями ЧФ для Украины

В рамках полученного задания женщина собрала и через мессенджер Telegram передала куратору сведения о дислокации российских военных кораблей и объектах противовоздушной обороны. Благодаря своевременно принятым контрмерам, отмечают в ФСБ, ущерб военной технике и личному составу Вооруженных сил РФ предотвращен.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственной измене, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Женщина арестована и находится под стражей. При задержании она признала свою вину, заявив при этом, что не видела ничего страшного в своих действиях.