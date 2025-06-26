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Киев рассчитывал на перемирие в середине 2025 года, пишут СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, что оно может наступить где-то в середине 2025 года», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного источника в офисе Владимира Зеленского.

По словам источника издания, теперь положительное влияние на экономику в этом году больше не рассматривается. Как отмечают украинские источники газеты, теперь основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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