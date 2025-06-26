Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными

«Двадцать шестого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен передана группа украинских военнопленных.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — уточнили в МО РФ.