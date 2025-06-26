Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными

«Двадцать шестого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении.