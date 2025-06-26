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Минобороны рассказало о новом этапе обмена пленными

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России.

«Двадцать шестого июня т.г., в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взамен передана группа украинских военнопленных.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — уточнили в МО РФ.