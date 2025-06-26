Украина снова показала уродливое лицо террора. На этот раз киевский режим решил «сражаться» с природой. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале рассказал о новой тактике киевского режима в зоне СВО.
«Киевский режим перешёл к масштабному поджогу наших лесов. За последние 24 часа в результате вражеской агрессии вспыхнули лесные пожары площадью свыше 600 га», — пишет на своем канале чиновник.
Сальдо отметил, что возгорания были зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах. Практически все они ликвидированы. Кроме того, враг обстрелял кладбище в Каховке, повредив несколько памятников.
Также киевский режим продолжает терроризировать местное население новых российских регионов и наносить удары по гражданским объектам. Украина уже не раз подтверждала, что выбирает террористические методы. Президент России Владимир Путин даже усомнился в том, что с Киевом можно о чем-то разговаривать.