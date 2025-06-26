Также киевский режим продолжает терроризировать местное население новых российских регионов и наносить удары по гражданским объектам. Украина уже не раз подтверждала, что выбирает террористические методы. Президент России Владимир Путин даже усомнился в том, что с Киевом можно о чем-то разговаривать.