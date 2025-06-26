В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими солдатами

Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными.
Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
- Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.