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В Подмосковье сел самолет со спасенными из плена ВСУ российскими солдатами

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самолет с группой российских военнослужащих, вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился на одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Россия и Украина в четверг провели очередной этап обмена пленными.

Министерство также показало кадры с возвращенными российскими военными: несколько десятков человек держат флаги и кричат: "Россия!.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.