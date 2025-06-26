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Самолет с возвращенными из плена ВСУ российскими военными сел в Подмосковье

Бойцов ВС РФ доставили рейсом из Белоруссии.

Самолет с группой военнослужащих ВС РФ, которых вернули в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился на одном из подмосковных аэропортов, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об очередной группе российских военнослужащих, которых вернули на Родину в результате обмена с Украиной. В ведомстве рассказали, что военные находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Минобороны РФ также показало кадры с российскими военнослужащими, которые вернулись их плена в рамках стамбульских договоренностей.

Отметим, это седьмая группа российских бойцов, вернувшаяся на Родину в рамках договоренностей РФ и Украины, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня.