Самолет с возвращенными из плена ВСУ российскими военными сел в Подмосковье

Самолет с группой военнослужащих ВС РФ, которых вернули в результате обмена с подконтрольной Киеву территории, приземлился на одном из подмосковных аэропортов, пишет РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об очередной группе российских военнослужащих, которых вернули на Родину в результате обмена с Украиной. В ведомстве рассказали, что военные находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Минобороны РФ также показало кадры с российскими военнослужащими, которые вернулись их плена в рамках стамбульских договоренностей.
Отметим, это седьмая группа российских бойцов, вернувшаяся на Родину в рамках договоренностей РФ и Украины, достигнутых на переговорах в Стамбуле 2 июня.