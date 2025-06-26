Самолет с возвращенными из плена ВСУ российскими военными сел в Подмосковье

Ранее в Минобороны РФ сообщили об очередной группе российских военнослужащих, которых вернули на Родину в результате обмена с Украиной. В ведомстве рассказали, что военные находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Минобороны РФ также показало кадры с российскими военнослужащими, которые вернулись их плена в рамках стамбульских договоренностей.