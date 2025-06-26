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После ВСУ остается лишь выжженная земля: отступающие боевики в бессильной злобе уничтожают все кругом

Ганчев: ВСУ при отступлении применяют тактику выжженной земли.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ применяют тактику выжженной земли в населенных пунктах Харьковской области, откуда им пришлось отступить. В частности, речь идет о Двуречной под Купянском, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли, так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — написал Ганчев в Telegram-канале, рассказав при этом об эвакуации из этого населенного пункта двух мирных жителей и поблагодарив за это российских военнослужащих.

Глава ВГА выразил уверенность, что Харьковщина вскоре будет освобождена и на территории региона начнется восстановление.

Накануне российские военные взяли под контроль участок трассы на Купянск, продвинувшись в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.

Также сообщалось, что ВС России ударили по складам оружия Запада под Одессой и Харьковом.

Накануне разведчики Росгвардии нашли StarLink в кустах под Харьковом.