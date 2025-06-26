После ВСУ остается лишь выжженная земля: отступающие боевики в бессильной злобе уничтожают все кругом

«Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли, так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — написал Ганчев в Telegram-канале, рассказав при этом об эвакуации из этого населенного пункта двух мирных жителей и поблагодарив за это российских военнослужащих.