Российские силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников ВСУ за четыре часа в четверг 26 июня. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
«С 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Семь БПЛА сбиты над территорией Курской области, по четыре БПЛА — над территориями Брянской области и Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Накануне дрон ВСУ ранил пенсионерку и повредил две машины «скорой помощи» в Херсонской области.
Также сообщалось, что украинские военные атаковали беспилотниками Брянск, пострадали три мирных жителя, включая одного ребенка.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку беспилотником ВСУ съемочной группы китайского телеканала Phoenix в Курской области, в результате которой был ранен журналист в бронежилете с надписью «PRESS».