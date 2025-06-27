Силы ПВО сбили 16 БПЛА за четыре часа

По информации ведомства, семь БПЛА было сбито над Курской областью, по четыре БПЛА — над территориями Брянской области и Республики Крым еще один БПЛА — над акваторией Черного моря.
В ночь на 26 июня дежурные средства ПВО сбили над Россией 50 беспилотников, 23 над из которых — над Курской областью, еще 11 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, над Брянской областью — 6, над Белгородской — 3.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше