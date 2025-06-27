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Силы ПВО сбили 16 БПЛА за четыре часа

В период с 20:00 26 июня по 0:00 мск 27 июня средства ПВО над российскими регионами перехватили 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, семь БПЛА было сбито над Курской областью, по четыре БПЛА — над территориями Брянской области и Республики Крым еще один БПЛА — над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 июня дежурные средства ПВО сбили над Россией 50 беспилотников, 23 над из которых — над Курской областью, еще 11 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, над Брянской областью — 6, над Белгородской — 3.

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