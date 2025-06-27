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Из плена вернулись два военнопленных бойца из Новосибирской области

Уполномоченный по правам человека в России, Елена Зерняева, сообщила в своем телеграм-канале о возвращении на Родину двух новосибирских военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году на Родину уже вернулись 35 военнослужащих из нашей области. Поздравляем ребят с возвращением и желаем им скорейшего воссоединения с семьями!» — написала Зерняева.

Елена Зерняева выразила благодарность Президенту Российской Федерации, Минобороны России, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой и всем структурам, участвующим в процессе обмена.

Татьяна Москалькова ранее сообщала о возвращении российских военнопленных солдат в рамках «стамбульских договоренностей», отметив, что каждая такая операция ожидается с особым трепетом.

«Мы адресно работаем по каждому пленному, поддерживаем их родных и близких. Работа продолжается. Победа будет за нами!» — написала она, поблагодарив всех, задействованных в этом сложном процессе, за самоотверженный труд.

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