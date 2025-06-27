Из плена вернулись два военнопленных бойца из Новосибирской области

«В этом году на Родину уже вернулись 35 военнослужащих из нашей области. Поздравляем ребят с возвращением и желаем им скорейшего воссоединения с семьями!» — написала Зерняева.
Елена Зерняева выразила благодарность Президенту Российской Федерации, Минобороны России, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой и всем структурам, участвующим в процессе обмена.
Татьяна Москалькова ранее сообщала о возвращении российских военнопленных солдат в рамках «стамбульских договоренностей», отметив, что каждая такая операция ожидается с особым трепетом.
«Мы адресно работаем по каждому пленному, поддерживаем их родных и близких. Работа продолжается. Победа будет за нами!» — написала она, поблагодарив всех, задействованных в этом сложном процессе, за самоотверженный труд.