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В Киеве и Киевской области звучат взрывы

В ночь на 27 июня в Киеве и Киевской области дважды сообщали о взрывах.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов в ночь на пятницу 27 июня. Об этом информирует украинское издание «Общественное».

В Telegram-канале издания дважды сообщалось о взрывах в украинской столице. Вначале информация появилась в 0.30. Второй раз сообщение с текстом «В Киеве слышны взрывы» было опубликовано в 3.35.

Также сообщалось о срабатывании систем ПВО в Киевской области.

Все это происходило на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили радиолокационные станции системы ПВО, производственные и складские помещения для создания, сборки и хранения дронов Вооруженных сил Украины в 152 районах.

Также сообщалось, что российские военные атаковали при помощи ракеты «Искандер» украинский полигон и уничтожили более 70 бойцов ВСУ.