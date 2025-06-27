В Киеве и Киевской области звучат взрывы

В Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов в ночь на пятницу 27 июня. Об этом информирует украинское издание «Общественное».
В Telegram-канале издания дважды сообщалось о взрывах в украинской столице. Вначале информация появилась в 0.30. Второй раз сообщение с текстом «В Киеве слышны взрывы» было опубликовано в 3.35.
Также сообщалось о срабатывании систем ПВО в Киевской области.
Все это происходило на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили радиолокационные станции системы ПВО, производственные и складские помещения для создания, сборки и хранения дронов Вооруженных сил Украины в 152 районах.
Также сообщалось, что российские военные атаковали при помощи ракеты «Искандер» украинский полигон и уничтожили более 70 бойцов ВСУ.