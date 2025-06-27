«Били и издевались»: Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о жестоком обращении

Украинские военнослужащие практикуют избиения и издевательства по отношению к пленным российским бойцам. Об этом рассказали военнослужащие ВС РФ, освобожденные из украинского плена.
«Хочу, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули, потому что издеваются, бьют», -приводит слова одного из российских военных в своем Telegram-канале RT.
Напомним, в четверг, 26 июня самолет, на борту которого находилась группа вернувшихся из плена Вооруженных сил Украины российских военнослужащих, приземлился в Подмосковье.
Также сообщалось, что житель Омской области вернулся домой после двух лет плена на Украине.
Ранее российские военные рассказали, что в плену их заставляли учить непонятные тексты и избивали.
Также сообщалось, что опубликованный в Женеве доклад УВКПЧ обличает случаи насилия над российскими военнопленными в украинском плену, отмечая, что это стало постоянной практикой со стороны ВСУ и СБУ. Из 205 опрошенных с марта 2023 года российских военнопленных, 104 сообщили о пытках и других жестокостях, что подтверждает систематичность этих действий.