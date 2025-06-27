«Били и издевались»: Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о жестоком обращении

Также сообщалось, что опубликованный в Женеве доклад УВКПЧ обличает случаи насилия над российскими военнопленными в украинском плену, отмечая, что это стало постоянной практикой со стороны ВСУ и СБУ. Из 205 опрошенных с марта 2023 года российских военнопленных, 104 сообщили о пытках и других жестокостях, что подтверждает систематичность этих действий.