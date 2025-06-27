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Боец из Омской области вернулся из украинского плена спустя два года

Военного перевезут в Беларусь для оказания медицинской и психологической помощи.

Источник: Om1 Омск

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня сообщило о проведении нового обмена пленными между Россией и Украиной. В рамках операции российские военнослужащие были перевезены в Республику Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

После этого все российские военные будут отправлены на территорию России для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны.

Одним из бойцов оказался житель Омского района. Депутат Госдумы Оксана Фадина, ссылаясь на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, отметила, что на вызволение омича потребовалось два года.