Боец из Омской области вернулся из украинского плена спустя два года

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня сообщило о проведении нового обмена пленными между Россией и Украиной. В рамках операции российские военнослужащие были перевезены в Республику Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
После этого все российские военные будут отправлены на территорию России для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны.
Одним из бойцов оказался житель Омского района. Депутат Госдумы Оксана Фадина, ссылаясь на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, отметила, что на вызволение омича потребовалось два года.