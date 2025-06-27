Боец из Жигаловского района героически погиб на СВО

Сергей Пронович был человеком добрым и отзывчивым, так говорят о нем его близкие. Он гордился Родиной и поддерживал патриотический дух. После армии он жил в Красноярске и Кодинске, а его семья — мама и сестра — проживают в селе Петрово. Именно там на траурном митинге и простились с солдатом.