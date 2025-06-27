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Боец из Жигаловского района героически погиб на СВО

Сергей Пронович служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сергей Пронович — военнослужащий из Жигаловского района — погиб в зоне специальной военной операции. Сергей родился 20 октября 1975 года в деревне Касьяново Красноярского края, а через год с семьей переехал в Иркутск. Как сообщили «КП-Иркутск» в администрации Жигаловского района, Сергей всегда был прилежным учеником и имел много увлечений.

— Образование решил получить в училище города Канска по профессии электрик. После 1993 года он был призван в ряды Российской Армии и отправился служить на Дальний Восток, в пограничные войска, — уточнили в пресс-службе администрации.

Сергей Пронович был человеком добрым и отзывчивым, так говорят о нем его близкие. Он гордился Родиной и поддерживал патриотический дух. После армии он жил в Красноярске и Кодинске, а его семья — мама и сестра — проживают в селе Петрово. Именно там на траурном митинге и простились с солдатом.