Боец из Жигаловского района героически погиб на СВО

Сергей Пронович — военнослужащий из Жигаловского района — погиб в зоне специальной военной операции. Сергей родился 20 октября 1975 года в деревне Касьяново Красноярского края, а через год с семьей переехал в Иркутск. Как сообщили «КП-Иркутск» в администрации Жигаловского района, Сергей всегда был прилежным учеником и имел много увлечений.
— Образование решил получить в училище города Канска по профессии электрик. После 1993 года он был призван в ряды Российской Армии и отправился служить на Дальний Восток, в пограничные войска, — уточнили в пресс-службе администрации.
Сергей Пронович был человеком добрым и отзывчивым, так говорят о нем его близкие. Он гордился Родиной и поддерживал патриотический дух. После армии он жил в Красноярске и Кодинске, а его семья — мама и сестра — проживают в селе Петрово. Именно там на траурном митинге и простились с солдатом.