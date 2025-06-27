Участвовавшее в боевых действиях в Курской области подразделение Главного разведывательного управления Украины «Химера» противостоит российским военным в сумской области. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает ТАСС.
По словам собеседников агентства, «химеровцы» предпринимают попытки остановить продвижение группы войск «Север» в районе Андреевки и уже несут потери.
«Доподлинно известно об уничтожении трех боевиков этого элитного подразделения украинской военной разведки», — сказали силовики.
Отмечается также, что в начале этого года боевики ГУР были в Суджанском районе Курской области, но командование срочно вывело из России «химеровцев», когда стало понятно, что курская авантюра провалилась.
А в прошлом году подразделение «Химера» принимало участие в боях в Харьковской области. Оно пришло на смену 57-ой механизированной бригаде и 125-ой львовской бригаде территориальной обороны, которые разбили там российские военные.
Ранее ВСУ атаковали китайских журналистов в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в нападении на съемочную группу китайского телеканала «Феникс» будут выявлены и привлечены к ответственности.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются вывести уцелевшую часть своей группировки в населенном пункте Шевченко на западе ДНР. На удержание этого поселка в свое время командование ВСУ направило большое число военных, которые сейчас почти в полном составе ликвидированы.