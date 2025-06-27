Алаудинов раскрыл планы СБУ: что Киев хочет сделать со спецназом «Ахмат»

Служба безопасности Украины (СБУ) прорабатывает различные комбинации, чтобы убить командирский состав спецназа «Ахмат». Об этом рассказал командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, (группу) Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль», — сказал генерал-лейтенант в беседе с ТАСС.
Алаудинов отметил, что военные спецназа «Ахмат» знают об этом, поэтому чувствуют себя спокойно. «Делаем свою работу дальше и идем к победе», — добавил он.
Напомним, на прошлой неделе СБУ объявила Алаудинова в розыск. Украинский суд постановил, что в отношении главы «Ахмата» необходимо провести «задержание с целью привода».
Алаудинов предупредил объявивших его в розыск сотрудников Службы безопасности Украины, что может первым найти их. По его словам, после победы России работников СБУ ждет суд.