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Бочаров прокомментировал массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область

В небе над Волжским, а также Суровикинском и Калачевском районами, силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как заявил глава региона, ночью 27 июня силы противовоздушной обороны МО РФ успешно отразили налет БПЛА на территорию Волгоградской области.

По словам Андрея Бочарова, силы ПВО ликвидировали вражеские дроны в Суровикинском, Калачевском районах и Волжском. Губернатор также подчеркнул, что из-за атаки БПЛА никто не пострадал:

«Сегодня ночью силами ПВО МО отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и г. Волжский Волгоградской области. Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы. Пострадавших нет».

Также глава региона сообщил, что в результате падения фрагментов беспилотников возникли очаги возгорания сухой растительности, которые в настоящее время ликвидируют пожарные расчеты.

Напомним, ранее стало известно, что в целях обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения в аэропорту Волгограда.

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