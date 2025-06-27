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Глава парламента Крыма рассказал, кто мешает заключить мир на Украине

Константинов: Исторические враги России мешают заключить мир с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Исторические враги России мешают заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России», — сказал Константинов РИА Новости.

По мнению главы парламента, в перечень исторических врагов России входит Великобритания, а также Германия и Франция, которые мечтают отомстить России за поражения, которые ранее потерпели от нее.

«Сейчас у них — уникальный шанс попытаться взять реванш, практически ничем не рискуя, используя государство-смертника, которое им не жалко», — резюмировал Константинов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что так называемые «внешние стороны» не стремятся к завершению конфликта, а используют Украину для достижения собственных тенденциозных целей.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что правящие классы европейских стран используют Украину в качестве инструмента для решения своих геополитических задач.

Также сообщалось, что Эстония использовала Украину как полигон для проверки своих боевых роботов.

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