Исторические враги России мешают заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России», — сказал Константинов РИА Новости.
По мнению главы парламента, в перечень исторических врагов России входит Великобритания, а также Германия и Франция, которые мечтают отомстить России за поражения, которые ранее потерпели от нее.
«Сейчас у них — уникальный шанс попытаться взять реванш, практически ничем не рискуя, используя государство-смертника, которое им не жалко», — резюмировал Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что так называемые «внешние стороны» не стремятся к завершению конфликта, а используют Украину для достижения собственных тенденциозных целей.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что правящие классы европейских стран используют Украину в качестве инструмента для решения своих геополитических задач.
Также сообщалось, что Эстония использовала Украину как полигон для проверки своих боевых роботов.