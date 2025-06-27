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Росавиация открыла для судов воздушную гавань Волгограда

Росавиация сняла ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые вводили в аэропорту Волгограда.

— В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — сообщили в Росавиации.

Аэропорт не принимал и отправлял самолеты с 03.30. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», один из самолетов, направлявшийся из Москвы в Волгограде, в итоге за ночь сменил два запасных аэродрома.

По информации губернатора Волгоградской области, за ночь дежурные силы Минобороны отразили массированную атаку БПЛА в двух районах и в городе Волжском. В Калачевском районе временно закрыт мост — на него упали обломки одного из беспилотников. Пострадавших нет.