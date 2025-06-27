ПВО ночью сбила 39 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 — над территорией Ростовской области, 13 — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Республики Крым и по одному БпЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей», — говорится в сообщении.
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