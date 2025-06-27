Мост через реку Дон перекрыли после атаки дронов ВСУ в Волгоградской области: что сообщил Бочаров

В Волгоградской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 27 июня, перекрыли мост через реку Дон. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА», — заявил глава региона.
Бочаров уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников украинской армии на Суровикинский, Калачевский районы Волгоградской области и город Волжский.
«Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе», — приводит его слова администрация Волгоградской области.
Отмечается, что на данный момент на месте работают саперы. Уточняется, что в данном районе загорелась сухая трава, которую сейчас тушат пожарные. О каких-либо пострадавших не сообщается.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны за ночь на четверг, 26 июня, уничтожили 50 украинских дронов над регионами России, в следующую ночь, 27 июня, было уничтожено 39 беспилотников ВСУ.