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Над Черным морем сбили один беспилотник ВСУ

Ночью 27 июня дежурная система ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников.

Над Черным морем сбили один беспилотник ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с 20:00 26 июня до 00:00 27 июня дежурная система ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Из них семь — над Курской областью. По четыре — над Крымом и Брянской областью.

Ранее «АиФ-Юг» писал — над Краснодарским краем ночью 25 июня сбили два беспилотника ВСУ. Всего с 22:45 до 05:40 российская система ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.