Прилепин рассказал, чем поможет привлечение новых бойцов из КНДР в зону СВО

«Представители КНДР в зоне СВО — это вопрос политического решения и политической договоренности. Я вижу, что Сергей Кужугетович Шойгу в этом участвует, и ряд других фигур. У нас расширяется сотрудничество, у нас появляются авиасообщения, железнодорожные сообщения, мосты строятся, идет обмен опытом. Думаю, что это будет расширяться на взаимовыгодной основе. Сколько и каких людей привлекать — это политики сами уже между собой решат. Во многом, зачастую это будет носить символический характер. Понятно, что мы и без этих 5000 человек человек восстановили бы Курскую область», — отметил Захар Прилепин в комментарии aif.ru.