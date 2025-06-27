Прилепин рассказал, чем поможет привлечение новых бойцов из КНДР в зону СВО

Привлечение бойцов и строителей из КНДР в зону СВО укрепляет взаимоотношение двух стран. Об этом сказал писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
Ранее стало известно, что Северная Корея направит 1000 саперов для разминирования Курской области, а также 5000 военнослужащих-строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры.
«Представители КНДР в зоне СВО — это вопрос политического решения и политической договоренности. Я вижу, что Сергей Кужугетович Шойгу в этом участвует, и ряд других фигур. У нас расширяется сотрудничество, у нас появляются авиасообщения, железнодорожные сообщения, мосты строятся, идет обмен опытом. Думаю, что это будет расширяться на взаимовыгодной основе. Сколько и каких людей привлекать — это политики сами уже между собой решат. Во многом, зачастую это будет носить символический характер. Понятно, что мы и без этих 5000 человек человек восстановили бы Курскую область», — отметил Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
По словам писателя, представители Северной Кореи с энтузиазмом отзываются на инициативы о сотрудничестве.
«Они демонстрируют, что готовы и воевать, строить и помогать как угодно. Это очень приятно».
Северокорейские саперы могут оказать помощь российским войскам в разминировании местности на уже давно освобожденных территориях, ранее сказал aif.ru сапер с позывным Фет.