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Прилепин рассказал, чем поможет привлечение новых бойцов из КНДР в зону СВО

Корейцы демонстрируют энтузиазм, помогая ВС РФ на освобожденных территориях.

Источник: Аргументы и факты

Привлечение бойцов и строителей из КНДР в зону СВО укрепляет взаимоотношение двух стран. Об этом сказал писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин в комментарии aif.ru.

Ранее стало известно, что Северная Корея направит 1000 саперов для разминирования Курской области, а также 5000 военнослужащих-строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры.

«Представители КНДР в зоне СВО — это вопрос политического решения и политической договоренности. Я вижу, что Сергей Кужугетович Шойгу в этом участвует, и ряд других фигур. У нас расширяется сотрудничество, у нас появляются авиасообщения, железнодорожные сообщения, мосты строятся, идет обмен опытом. Думаю, что это будет расширяться на взаимовыгодной основе. Сколько и каких людей привлекать — это политики сами уже между собой решат. Во многом, зачастую это будет носить символический характер. Понятно, что мы и без этих 5000 человек человек восстановили бы Курскую область», — отметил Захар Прилепин в комментарии aif.ru.

По словам писателя, представители Северной Кореи с энтузиазмом отзываются на инициативы о сотрудничестве.

«Они демонстрируют, что готовы и воевать, строить и помогать как угодно. Это очень приятно».

Северокорейские саперы могут оказать помощь российским войскам в разминировании местности на уже давно освобожденных территориях, ранее сказал aif.ru сапер с позывным Фет.

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