Украинские беспилотники массово атаковали районы под Волгоградом

Губернатор Андрей Бочаров подтвердил: массированная атака отражена в городе Волжском, а также Калачевском и Суровикинском районах.
«Для ликвидации обломков беспилотных летательных аппаратов самолетного типа временно ограничивали движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте работали саперы. В настоящее время мост открыт», — заявил глава региона.
С пожарами, вспыхнувшими после падения БпЛА, сражались профильные службы.
По словам губернатора, человеческих жертв нет, в результате атаки беспилотников никто из людей не пострадал.
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