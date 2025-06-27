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Украинские беспилотники массово атаковали районы под Волгоградом

Украинские беспилотники массово атаковали районы Волгоградской области ночью 27 июня. По данным Минобороны, над территорией региона уничтожено 13 БПЛА.

Губернатор Андрей Бочаров подтвердил: массированная атака отражена в городе Волжском, а также Калачевском и Суровикинском районах.

«Для ликвидации обломков беспилотных летательных аппаратов самолетного типа временно ограничивали движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте работали саперы. В настоящее время мост открыт», — заявил глава региона.

С пожарами, вспыхнувшими после падения БпЛА, сражались профильные службы.

По словам губернатора, человеческих жертв нет, в результате атаки беспилотников никто из людей не пострадал.

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