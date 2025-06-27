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Опасность атаки БПЛА объявляли дважды за ночь в Воронежской области

В обоих случаях обошлось без инцидентов. Сейчас обстановка в области спокойная.

Первый раз тревога прозвучала в 21:18 накануне вечером, 26 июня. Отбой объявили в 1:11 сегодня, 27 июня. Повторно о приближении вражеских беспилотников сообщили в 4:52. Отмена опасности была объявлена в 5:29.

Напомним, что 24 и 25 июня Воронежская область подверглась массированной атаке вражеских дронов. Так, 24 июня в общей сложности уничтожили 22 объекта, а 25 июня системы ПВО ликвидировали почти 40 БПЛА. Люди во время атак не пострадали, однако обломки дронов повредили машины, комбайн и забор.

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