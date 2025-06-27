Рогов: ВС РФ вошли и продвинулись в восточной части села Каменское

Российские военные вошли и продвинулись в восточной части села Каменское, которое находится на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.