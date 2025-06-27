Российские военные вошли и продвинулись в восточной части села Каменское, которое находится на степногорском направлении в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам собеседника агентства, при этом российские войска освободили около четырех квадратных километров в селе и предместье.
Теперь, добавил Владимир Рогов, ВС РФ будут давить на боевиков Владимира Зеленского, засевших в Каменском, и с юга, и с востока.
26 июня Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Еще сутками ранее российскими войсками был освобожден населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. ВС РФ успешно вытеснили боевиков Вооруженных сил Украины из села, и последние были вынуждены отступить, в очередной раз понеся потери.