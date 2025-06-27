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Украинские БПЛА попытались атаковать предприятие в Самарской области

САМАРА, 27 июня, ФедералПресс. Рано утром в пятницу вражеские БПЛА пытались совершить нападение на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«На месте в данный момент работают оперативные службы. Пострадавших нет», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

В Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 27 июня дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА самолетного типа над территорией шести российских регионов. В небе над Самарской областью сбили один дрон.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в связи с угрозой нападения украинских дронов утром 27 июня закрывали небо над Самарой. На данный момент временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Курумоч сняли.

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