Украинские БПЛА попытались атаковать предприятие в Самарской области

«На месте в данный момент работают оперативные службы. Пострадавших нет», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.
В Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 27 июня дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА самолетного типа над территорией шести российских регионов. В небе над Самарской областью сбили один дрон.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в связи с угрозой нападения украинских дронов утром 27 июня закрывали небо над Самарой. На данный момент временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Курумоч сняли.
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