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Движение по мосту под Волгоградом открыли после проверки саперов

Движение по мосту через Дон в Калачевском районе открыто.

Об этом сообщил Андрей Бочаров. Ранее мост временно закрывали в связи с работой саперов после атаки БПЛА на Волгоградскую область.

Напомним, сегодня регион пытались атаковать 13 вражеских беспилотников. ПВО работало в Калачевском, Суровикинском районах и в Волжском. Все БПЛА успешно лкивидированы военными, никто из жителей Волгоградской области во время атаки не пострадал.

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