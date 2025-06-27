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За ночь в Ростовской области уничтожили 19 БПЛА

Об этом сообщает военное ведомство.

По информации, за ночь 27 июня было сбито 39 дронов в разных региона РФ. Больше всего насчитывается на территории Ростовской области.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области, сообщил об массированной атаки БПЛА в пяти районах в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах.

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