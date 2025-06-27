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Числившийся пропавшим без вести боец СВО из Прикамья вернулся из плена

Он был признан исчезнувшим в декабре 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Боец специальной военной операции из Пермского края, который числился пропавшим без вести, вернулся из плена, сообщил омбудсмен региона Игорь Сапко.

О возвращении новой группы военнослужащих в Россию стало известно утром 27 июня. Как рассказал уполномоченный по правам человека, среди вернувшихся бойцов СВО оказался и житель посёлка Куеда, который отправился служить по контракту в ноябре 2023 года. Спустя месяц несения службы мужчина был признан пропавшим без вести.

Через некоторое время сестра пропавшего военнослужащего обращалась за помощью к Игорю Сапко — тогда сослуживцы прикамского бойца рассказали женщине, что во время тяжёлого столкновения с противником в лесу её брат был взят в плен. Позже она увидела родного военнослужащего в видеоролике вместе с другими пленными бойцами.

«Спустя время сестра нашла в интернете видео, где узнала своего брата среди других военнопленных. Мы все надеялись и верили до конца, что он обязательно вернётся. Набрав сегодня сестру по телефону, с радостью узнал, что брат уже выходил на связь и переговорил с мамой», — рассказал омбудсмен региона.