Числившийся пропавшим без вести боец СВО из Прикамья вернулся из плена

Боец специальной военной операции из Пермского края, который числился пропавшим без вести, вернулся из плена, сообщил омбудсмен региона Игорь Сапко.
О возвращении новой группы военнослужащих в Россию стало известно утром 27 июня. Как рассказал уполномоченный по правам человека, среди вернувшихся бойцов СВО оказался и житель посёлка Куеда, который отправился служить по контракту в ноябре 2023 года. Спустя месяц несения службы мужчина был признан пропавшим без вести.
Через некоторое время сестра пропавшего военнослужащего обращалась за помощью к Игорю Сапко — тогда сослуживцы прикамского бойца рассказали женщине, что во время тяжёлого столкновения с противником в лесу её брат был взят в плен. Позже она увидела родного военнослужащего в видеоролике вместе с другими пленными бойцами.
«Спустя время сестра нашла в интернете видео, где узнала своего брата среди других военнопленных. Мы все надеялись и верили до конца, что он обязательно вернётся. Набрав сегодня сестру по телефону, с радостью узнал, что брат уже выходил на связь и переговорил с мамой», — рассказал омбудсмен региона.