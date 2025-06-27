Числившийся пропавшим без вести боец СВО из Прикамья вернулся из плена

«Спустя время сестра нашла в интернете видео, где узнала своего брата среди других военнопленных. Мы все надеялись и верили до конца, что он обязательно вернётся. Набрав сегодня сестру по телефону, с радостью узнал, что брат уже выходил на связь и переговорил с мамой», — рассказал омбудсмен региона.