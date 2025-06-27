Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания начала массово отказывать украинцам в убежище: беженцев высылают обратно

Guardian: МВД Британии отказывает украинцам в убежище и высылает их обратно.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел Великобритании все чаще отказывает в предоставлении убежища украинцам на том основании, что возвращение на Украину безопасно. Об этом пишет The Guardian.

Как уточняется, в предоставленных отказах зачастую говорится, что связанные с конфликтом риски «не соответствуют критериям Конвенции о статусе беженцев, поскольку они могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть государственные службы».

Старший политический аналитик Совета по делам беженцев Кама Петрученко выразила обеспокоенность тем, что руководство «недостаточно гибкое, чтобы наилучшим образом отражать трудности, связанные с быстрой оценкой региональной безопасности в каждом отдельном случае».

Согласно данным Министерства внутренних дел Великобритании, британские власти предоставили убежище 300 тысячам украинцев, однако с 2023 года только 47 заявлений привели к получению статуса беженца, а 724 — к гуманитарной защите.

Представитель МВД Великобритании отметил, что все заявления о предоставлении убежища «тщательно рассматриваются в индивидуальном порядке».

Напомним, в мае этого года российский посол в Лондоне Андрей Келин констатировал снижение общественной поддержки украинцев в Великобритании. По его словам, в стране нарастает фактор усталости.