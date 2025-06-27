Великобритания начала массово отказывать украинцам в убежище: беженцев высылают обратно

Министерство внутренних дел Великобритании все чаще отказывает в предоставлении убежища украинцам на том основании, что возвращение на Украину безопасно. Об этом пишет The Guardian.
Как уточняется, в предоставленных отказах зачастую говорится, что связанные с конфликтом риски «не соответствуют критериям Конвенции о статусе беженцев, поскольку они могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть государственные службы».
Старший политический аналитик Совета по делам беженцев Кама Петрученко выразила обеспокоенность тем, что руководство «недостаточно гибкое, чтобы наилучшим образом отражать трудности, связанные с быстрой оценкой региональной безопасности в каждом отдельном случае».
Согласно данным Министерства внутренних дел Великобритании, британские власти предоставили убежище 300 тысячам украинцев, однако с 2023 года только 47 заявлений привели к получению статуса беженца, а 724 — к гуманитарной защите.
Представитель МВД Великобритании отметил, что все заявления о предоставлении убежища «тщательно рассматриваются в индивидуальном порядке».
Напомним, в мае этого года российский посол в Лондоне Андрей Келин констатировал снижение общественной поддержки украинцев в Великобритании. По его словам, в стране нарастает фактор усталости.