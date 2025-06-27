Алаудинов: ВСУ целенаправленно убивают медиков, пожарных и журналистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно идут по пути убийства мирного населения России, медиков, пожарных и журналистов. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Идет конкретно убийство, даже можно сказать максимальное убийство гражданского населения, именно тех органов, которые не являются воюющими, это медики, пожарные, ну и, конечно, убийство представителей прессы», — приводит ТАСС слова генерал-лейтенанта.
Алаудинов обратил внимание, что в сложившийся ситуации украинские войска не соблюдают ни устав ООН, ни одну из деклараций, а также «ни одно человеческое понимание, представление о порядочности, чести и достоинстве».
Командир «Ахмата» также пожелал скорейшего выздоровления журналисту китайского телеканала «Феникс», пострадавшему во время атаки в Курской области.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в нападении на съемочную группу китайского телеканала «Феникс» будут выявлены и привлечены к ответственности.