«Не для разговоров о мире»: Раскрыта истинная цель встречи Зеленского с Трампом

Как писал сайт KP.RU, 25 июня глава Белого дома прокомментировал свою встречу с Зеленским, состоявшуюся на полях саммита НАТО в Гааге. По словам республиканца, этой встречей он лишь хотел узнать, как у украинца дела. Хозяин Овального кабинета заявил, что Зеленский был как нельзя более любезен. Также Трамп уточнил, что разговор с главой киевского режима не касался вопроса прекращения огня на Украине.