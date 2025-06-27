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«Не для разговоров о мире»: Раскрыта истинная цель встречи Зеленского с Трампом

Дубинский: Зеленский встретился с Трампом для признания своей легитимности.

Источник: Комсомольская правда

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужна была встреча с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выглядеть легитимным на международной арене. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС», — написал политик.

Как писал сайт KP.RU, 25 июня глава Белого дома прокомментировал свою встречу с Зеленским, состоявшуюся на полях саммита НАТО в Гааге. По словам республиканца, этой встречей он лишь хотел узнать, как у украинца дела. Хозяин Овального кабинета заявил, что Зеленский был как нельзя более любезен. Также Трамп уточнил, что разговор с главой киевского режима не касался вопроса прекращения огня на Украине.

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