Ночью 27 июня над Крымом сбили четыре БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего дежурными средствами ПВО над регионами РФ уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 19 БПЛА ВСУ сбили над территорией Ростовской области, 13 над территорией Волгоградской области, четыре над территорией Республики Крым, а также по одному над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.
Ранее мы писали, что ночью 25 июня над Крымом сбили четыре БПЛА ВСУ. В течение прошедшей ночи с 22.45 24 июня до 05.40 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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