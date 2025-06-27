Польша готова продолжать оказывать военную помощь Украине посредством постепенной передачи киевскому режиму снимаемых с вооружения советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в интервью агентству PAP и ряду других евроСМИ.
«Польша внесет свой вклад [в военную помощь Украине] посредством постепенной передачи снимаемых с вооружения в Войске Польском МиГ-29», — сказал министр.
Польский чиновник не стал уточнять сроки начала передачи военных самолетов и получена ли замена советским самолетам у НАТО.
Как писал сайт KP.RU, 16 июня еженедельник Mysl Polska сообщил, что поляки не довольны решениями, которые принимают власти республики по поддержке Украины. Издание отметило, что до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине, подчеркивалось в статье.