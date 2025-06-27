Как писал сайт KP.RU, 16 июня еженедельник Mysl Polska сообщил, что поляки не довольны решениями, которые принимают власти республики по поддержке Украины. Издание отметило, что до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты. Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине, подчеркивалось в статье.