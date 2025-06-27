«Всякое можно ожидать»: Пленный боец ВСУ раскрыл шокирующую правду о давлении на родных со стороны СБУ

Украинский пленный Михаил Проць, служивший в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ, заявил о давлении Службы безопасности Украины (СБУ) на семьи военных, сдавшихся в плен российским войскам.
Проць сообщил, что слышал о таких случаях от других пленных. По его словам, украинское командование не проинформировало его семью в Одессе о том, что он находится в плену. Военный предположил, что командование могло записать его как дезертира или пропавшего без вести.
«Мне рассказывали, что если в плен попал, то могут начать семью прессовать. Мне об этом рассказывали те пленные украинцы, которые со мной сидели. Всякое бывает, всякое можно со стороны нашего СБУ ожидать», — приводит его слова ТАСС.
Военнослужащий в разговоре с матерью заявил, что хочет домой, но не желает возвращаться в ряды ВСУ, подчеркнув, что изначально не хотел служить на Украине и был призван принудительно.
Ранее украинский пленный Денис Романов рассказывал, что командиры ВСУ перед боями приказывали солдатам добивать тяжелораненых товарищей, чтобы они не попадали в плен к российским войскам. По его словам, такие распоряжения поступали через отдельный чат.