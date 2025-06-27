Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, когда РФ начнет массово применять «Орешник»

Ракетный комплекс «Орешник» Вооруженные силы России начнут активно использовать на Украине с августа. Такое мнение «Инфо 24» высказал политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Александр Перенджиев отметил, что летняя кампания ВС РФ проходит результативно, российские группировки вытесняют противника с территорий. Эксперт предположил, что в ближайшее время к участию в боевых действиях будут привлекаться резервы, что увеличит потери ВСУ, пишет «Инфо 24».

«Конечно, мы вряд ли сможем разгромить украинскую армию к сентябрю, но серьезно обескровить войска киевского режима нам точно удастся», — добавил Перенджиев.

Он уточнил, что уже сейчас российская армия использует дальнобойное оружие, чтобы уничтожать тыловую структуру украинской армии. Эксперт охарактеризовал боевую деятельность ВС РФ как системную и комплексную. Перенджиев отметил, что командование не экономит вооружение и оборудование для атак по стороне противника, и выразил уверенность, что после запуска «Орешника» в серийное производство комплекс тоже будет использоваться против ВСУ.

«Я думаю, что в августе начнется их массовое применение для нанесения ударов по крупным бункерам, складам, транспортным артериям, промышленным объектам и другой военной инфраструктуре Украины», — сказал эксперт.

О старте серийного производства гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности российский президент Владимир Путин сообщил 23 июня. Глава государства отметил, что «Орешник» уже применяли для атак по украинской территории и система показала высокий результат.

В Вашингтоне отреагировали на заявление Путина. Для Пентагона ввод «Орешника» в серийное производство стал знаковым моментом, сообщает Military Watch Magazine. Аналитики издания подчеркнули, что характеристики ракетного комплекса вызвали обеспокоенность в странах Запада.

После применения «Орешника» в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны для отражения ударов российской ракеты. Американские СМИ сообщали, что украинские власти рассчитывали на помощь от Пентагона в виде комплекса THAAD, рассчитанного на нейтрализацию баллистических ракет средней дальности.