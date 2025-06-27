Эксперт раскрыл, когда РФ начнет массово применять «Орешник»

Он уточнил, что уже сейчас российская армия использует дальнобойное оружие, чтобы уничтожать тыловую структуру украинской армии. Эксперт охарактеризовал боевую деятельность ВС РФ как системную и комплексную. Перенджиев отметил, что командование не экономит вооружение и оборудование для атак по стороне противника, и выразил уверенность, что после запуска «Орешника» в серийное производство комплекс тоже будет использоваться против ВСУ.