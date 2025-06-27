Эксперт раскрыл, когда РФ начнет массово применять «Орешник»

Александр Перенджиев отметил, что летняя кампания ВС РФ проходит результативно, российские группировки вытесняют противника с территорий. Эксперт предположил, что в ближайшее время к участию в боевых действиях будут привлекаться резервы, что увеличит потери ВСУ, пишет «Инфо 24».
«Конечно, мы вряд ли сможем разгромить украинскую армию к сентябрю, но серьезно обескровить войска киевского режима нам точно удастся», — добавил Перенджиев.
Он уточнил, что уже сейчас российская армия использует дальнобойное оружие, чтобы уничтожать тыловую структуру украинской армии. Эксперт охарактеризовал боевую деятельность ВС РФ как системную и комплексную. Перенджиев отметил, что командование не экономит вооружение и оборудование для атак по стороне противника, и выразил уверенность, что после запуска «Орешника» в серийное производство комплекс тоже будет использоваться против ВСУ.
«Я думаю, что в августе начнется их массовое применение для нанесения ударов по крупным бункерам, складам, транспортным артериям, промышленным объектам и другой военной инфраструктуре Украины», — сказал эксперт.
О старте серийного производства гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности российский президент Владимир Путин сообщил 23 июня. Глава государства отметил, что «Орешник» уже применяли для атак по украинской территории и система показала высокий результат.
После применения «Орешника» в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны для отражения ударов российской ракеты. Американские СМИ сообщали, что украинские власти рассчитывали на помощь от Пентагона в виде комплекса THAAD, рассчитанного на нейтрализацию баллистических ракет средней дальности.