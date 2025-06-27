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ФСБ Крыма задержала мужчину, собиравшего сведения по указанию СБУ

У мужчины из Симферопольского района нашли схрон со взрывчаткой в 1 килограмм.

ФСБ Крыма задержала мужчину, собиравшего сведения указанию СБУ, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, житель Симферопольского района 1981 года рождения через соцсети был привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины. По указанию куратора, мужчина собирал информацию о транспортной инфраструктуре Крыма и местах дислокации воинских частей.

Подозреваемого задержали при попытке изъятия из тайника более 1 кг вещества, предназначенного для самостоятельной сборки взрывного устройства с последующим использованием в террористических целях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Киевским районным судом Крыма ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что в Керчи арестован 22-летний местный житель по подозрению в госизмене. Он собирал сведения о системе противовоздушной обороны и других военных объектах на полуострове для Главного управления разведки Минобороны Украины.