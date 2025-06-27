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Эксперт рассказал о перспективах буферной зоны на Украине

Территория буферной зоны, которую в настоящее время формируют ВС РФ, не вернут Украине. Об этом военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что в настоящее время перед командованием не стоит цель на 100% вытеснить противника из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, хотя такой план действий берется во внимание. Сейчас основная задача — взять под контроль территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Перенджиев уточнил, что для их освобождения российским подразделениям приходится занимать соседние участки, чтобы образовать защитную зону и обеспечить невозможность атак ВСУ. «Тут необходимо понимать, что мы эти территории Украине назад не вернем», — подчеркнул собеседник «Инфо 24».

Эксперт обратил внимание, что российские группировки войск будут наступать и продвигаться в глубину украинской территории до тех пор, пока Киев не примет условия Кремля. Если договоренностей достигнуть не удастся, то Украине придется смириться с территориальным ущербом или готовиться к полному поражению ВСУ.

Перенджиев напомнил о словах заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который процитировал высказывание Владимира Путина о том, что занятые российскими солдатами земли становятся частью РФ. На заседании генсовета партии «Единая Россия» Медведев сказал, что буферная зона не вечно будет иметь такой статус и может стать российской территорией.

Перенджиев обратил внимание, что в выступлении Медведева ничего нового нет, так как со старта спецоперации ведется обсуждение темы принадлежности занятых ВС РФ территориальных зон. Эксперт добавил, что Владимир Путин дал точное определение на это счет — «Украина наша».

«Президент дал четко понять, что российская армия продолжит наступать до тех пор, пока Киев не признает суверенитет Москвы над новыми регионами РФ или украинские войска не потерпят окончательное поражение», — объяснил Перенджиев.

Российский лидер 21 июня заявил, что Кремль настаивает на признании Украиной итогов референдумов 2022 года, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области являются регионами России. Президент добавил, что оставление без внимания результатов волеизъявления граждан может привести к рецидиву вооруженного противостояния. Также он добавил, что для стабильности в регионе необходимо соблюдение нейтрального статуса Украины, Киев должен отказаться от вступления в иностранные союзы и от создания и размещения ядерного оружия.

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