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Четверо военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, где проходят медицинскую и психологическую реабилитацию.

Источник: IrkutskMedia.ru

С территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены четверо российских военнослужащих из Иркутской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Иркутской области.

Среди освобождённых — двое жителей Иркутска, один из Иркутского района и один из Нижнеудинска. Группу российских военных передали накануне, сейчас они находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Игорь Иванович поблагодарил всех, кто участвовал в возвращении военнослужащих, включая спецслужбы, Минобороны, федерального омбудсмена Татьяну Москалькову и коллег.

Напомним, что ранее в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями России и Украины в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа военнослужащих. Среди них пятеро — из Приангарья: Иркутска, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, Тулуна и Аларского района.