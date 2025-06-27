В Иркутской области наградили участников разгона БПЛА под Средним

Им вручили нагрудные знаки «Команда Путина», сообщает пресс-служба правительства региона. 17 человек приехали на церемонию лично, а 11 человек получат награды позднее.
Напомним, атака беспилотников на военный аэродром в посёлке Средний произошла вечером 1 июня. Местные жители, заметив неладное, бросились сбивать летательные аппараты. В битве участвовали дальнобойщики, пенсионеры, студенты, полицейские и военные. Люди сбивали аппараты палками и камнями, стреляли в них из охотничьего оружия в Новомальтинске, куда залетело несколько дронов, а также не давали им вылететь из машины, которая их привезла. Также они тушили пожары, возникшие из-за падения аппаратов, охраняли обломки.
О вручении почётного знака «Команда Путина» ходатайствовал Народный фронт. Ранее этим знаком в Приангарье наградили 12 человек.